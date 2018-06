Mel B žaluje chůva, kromě sexu ve třech si prý zpěvačka vše vymyslela

Gillesová tvrdí, že se sice s Mel B a jejím manželem ochotně účastnila sexu ve třech po celých sedm let, kdy pro rodinu pracovala, přičemž Brownová byla hlavní iniciátorkou a Belafonte se zapojoval spíše sporadicky, ale ostatní výroky rozvádějící se zpěvačky jsou prý pomluvy a Melanii zažalovala pro očerňování.



Mel B přitom v dubnu zamířila k soudu kvůli Gillesové také. Tehdy požádala soudce, aby ji před bývalou chůvou ochránil, protože ji prý napadala a vydírala. Soud jí vyhověl a Gillesová se k slavné hvězdě nesmí přiblížit, nesmí jí psát, volat ani jakkoli jinak kontaktovat.



Melanie Brownová v březnu podala žádost o rozvod s odůvodněním, že ji manžel týral a bil (více zde). Rovněž ji nutil do společného sexu s milenkami, nahrával erotická videa a chůvu Gillesovou navíc přivedl do jiného stavu. „Během let jsem zjistila, že Lorraine za speciální služby vyplatil tři sta tisíc dolarů,“ uvedla zpěvačka.

Nakonec prý Belafonte zaplatil chůvě potrat. Celou dobu přitom používal peníze Brownové, kterou zmlátil, kdykoli něco namítala.

Zpěvačka a producent se vzali v roce 2007 po pětiměsíční známosti. Vychovávali čtyři dcery. Kromě společné pětileté Madison má Mel B z předchozích vztahů ještě dcery Angelu Iris (9), jejímž otcem je herec Eddie Murphy, a s bývalým manželem Jimmym Gulzarem dceru Phoenix Chi (17). Belafonte má další dceru Giselle (12) ze vztahu s expřítelkyní Nicole Contrerasovou.



