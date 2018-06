Mel B: Dětem dávám kapesné za úklid domu a dárky dostávají jen výjimečně

16:09 , aktualizováno 16:09

Zpěvačka Mel B (41) nechce, aby její děti měly od mala všechno, na co si ukážou. Bojí se totiž, že by z nich mohli vyrůst špatní lidé. Proto jim nedává přehnaně velké kapesné, a když si chtějí pořídit něco dražšího, co nepotřebují třeba do školy, musejí si na to vydělat. Nejstarší dcera Mel B tak už pravidelně chodí na brigády.