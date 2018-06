Mel B. odhaluje tajnosti Spice Girls

S napětím očekávaná publikace, jež se má na trhu objevit koncem letošního roku a slibuje překvapivá a pikantní odhalení ze zákulisí proslulého dívčího tělesa, údajně osmadvacetileté autorce vynesla tučnou zálohu na honorář ve výši jednoho miliónu liber.

"Mel B. je rozhodnuta sdělit celému světu, co se skutečně mezi nimi odehrávalo před odchodem Geri Halliwellové ze skupiny i po něm," řekl internetovému serveru Female First anonymní zdroj a zdůraznil, že práci na knize považuje Mel B. za jakousi formu očistné umělecké katarze.

Novopečená spisovatelka prý v ní také zcela vylučuje, že by se někdy v budoucnu mohlo všech pět Spice Girls sejít na pódiu. Na to jsou vztahy mezi ní a ostatními příliš napjaté. To se ostatně projevilo i při křtu dětí Victorie Beckhamové, na něž jako jediná nebyla pozvána.

Laskavějšímu pohledu na dřívější pracovní i soukromé společné soužití rozhodně nenahrává skutečnost, že Mel B. nevyšly její umělecké plány a neudělala žádnou díru do světa jako sólová zpěvačka. V současné době nemá uzavřenu ani jednu smlouvu s některou nahrávací firmou. Navíc jí zkrachovalo manželství, a se šestiletou dcerkou žije sama v Los Angeles, kde se jí zatím nepodařilo navázat kontakty, jež by ji znovu vrátily na umělecké výsluní.