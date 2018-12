Mám doma kus své vyřezané kůže s tetováním, šokovala Mel B

„Místo postupného odstraňování laserem jsem se rozhodla pro radikální řez. A to doslova. Tetování se jménem svého bývalého manžela jsem si po našem rozchodu nechala ze zad zkrátka vyříznout. Bylo to jako očista. Chtěla jsem se manžela zbavit se vším všudy. Vím, že to zní hrozně, ale mnohem horší bylo to, čím jsem si procházela během našeho manželství,“ šokovala Brownová diváky při rozhovoru v britském pořadu Loose Women.



Trojnásobná matka tvrdí, že ji Belafonte donutil nechat si vytetovat větu „Stephene, máš mé srdce, dokud nás smrt nerozdělí“.

„Přemluvila jsem doktora, aby mi to celé vyřízl. Schovala jsem si to do sklenice, kterou mám položenou na šatní skříni. Je to bizarní a nutná připomínka. Oběti znásilnění chtějí ze všeho nejdříve utíkat do sprchy a všechnu tu špínu ze sebe smýt. Měla jsem to podobně. Všeho, co s ním souviselo, jsem se chtěla zbavit,“ přiznala Brownová.

Impulsem k tomu, aby zpěvačka podala žádost o rozvod s násilnickým manželem, byla smrt jejího otce. V roce 2017 Brownová oznámila, že po deseti letech odchází od svého muže. Za producenta Belafonteho byla provdaná od roku 2007.

Po ukončení manželství plného domácího násilí se Brownová chtěla otrávit léky a spolykala dvě stě tablet aspirinu. „Jak jsem polykala každou tabletu, říkala jsem si, jsi si jistá? A vzala jsem další. Deset, dvacet, padesát, sto. Za vším tím pozlátkem slávy jsem byla emočně zničená a odloučená od rodiny,“ píše členka kapely Spice Girls ve své knize Brutally Honest.

„Připadala jsem si ošklivá a nenáviděná mužem, který mi slíbil, že mě bude milovat a chránit. Můj manžel a manažer Stephen. Muž, který po deseti letech manželství měl knihovnu plnou erotických nahrávek, které mohly, jak jsme oba věděli, zničit mou kariéru a celou mou rodinu,“ uvedla Brownová.