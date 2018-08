Mel B míří do léčebny. Za večer mívala i tři muže, říká její přítel

Mel B prý měla v posledním půlroce, kdy válčila se svým bývalým manželem Stephenem Belafontem (43), velmi divoký pohlavní život. Její blízký přítel Rusty Updegraff tvrdí, že zpěvačka mívala za večer i tři muže. „Byl mezi nimi i Aaron Carter (30), brácha Nicka Cartera z Backstreet Boys. Čím je Melanie starší, tím je divočejší,“ tvrdí otevřeně restauratér.



Posledních šest měsíců prý bylo pro zpěvačku psychicky velice náročných. Pracovala na své knize Brutally Honest (Brutálně upřímná), což v ní vyvolalo řadu nepříjemných vzpomínek.

„Bylo to neuvěřitelně traumatizující, protože jsem v myšlenkách opět prožívala ten emočně vyčerpávající vztah a musela jsem čelit mnoha těžkým situacím ze svého života. Jsem velmi upřímná a netajím se tím, že jsem svou bolest topila v alkoholu. Tak to ostatně dělá spousta lidí, aby bolest na chvíli oddálili,“ svěřila Mel B deníku The Sun.

Matka tří dcer Phoenix (19), Angel (11) a Madison (6) se chce se závislostí na alkoholu a sexu vypořádat v sanatoriu. „Rozhodla jsem se podstoupit v příštích několika týdnech vhodný terapeutický program,“ dodala Brownová.

Zpěvačka a producent se vzali v roce 2007 po pětiměsíční známosti. Brownová podstoupila koncem minulého roku drastický zákrok, při kterém přišla o kus kůže a získala několikacentimetrovou jizvu. To vše proto, aby odstranila sedm let staré tetování hovořící o tom, že její srdce patří Belafontemu.



„Chtěla jsem to odstranit rychle, abych dokázala uzavřít poslední kapitolu tohoto jedovatého vztahu. I když jsem byla schopná podstoupit tyto kroky při odstranění Stephenova jména z mého těla, domácí násilí ve mně zůstane navždy,“ prohlásila tehdy Brownová.

