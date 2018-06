Mel B je zpátky u manžela, zveřejnila snímek s celou rodinou

Po delší odmlce na sociálních sítích, kdy se světem rozjela zpráva, že Mel B opustila svého manžela, jenž ji bil, zveřejnila zpěvačka fotku spokojené rodiny. Krátce nato ji i s manželem vyfotili paparazzi. Šli z restaurace ruku v ruce a nic nenapovídalo, že by se skutečně rozešli.

Důvodem mělo být domácí násilí. Belafonte má za sebou obvinění z napadení a dokonce i z domácího násilí, takže když se zpěvačka v televizi ukázala s modřinami, bylo všem jasno. Za svého otčíma se ale postavila Melina dcera Phoenix. „Můžete se všichni uklidnit? On mou matku neuhodil. Nevím, kde se ta hloupá pomluva vzala,“ napsala na sociální síti.

Nařčení se od začátku brání i Belafonte. „Kdo mě obviňuje? Ona mě snad obvinila? Nebo policie? Nebo nemocnice? Kdo mě z toho viní? Myslím, že když někoho zbijete, tak to policie, nemocnice nebo ta osoba řekne,“ prohlásil.

Sama Mel B se k tomu dosud nevyjádřila a podle Belafonteho bratra je na manželovi závislá a odpustila by mu cokoli. „Je to šílené. Mohla se mít mnohem líp. Steve je expert na manipulaci. Mel si v hodně věcech není jistá a na to ji získal. Je na něm závislá a smutné na tom je, že by vůbec nemusela,“ řekl Belafonteho bratr Jeremiah Stansbury.

S americkým producentem Belafontem je zpěvačka sedm let a mají tříletou Madison. S hercem Eddiem Murphym má sedmiletou Angel a patnáctiletou Phoenix Chi má s tanečníkem Jimmym Gulzarem.