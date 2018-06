Mějte paměť na paměti

Figurka roztržitého profesora patří ke komické výbavě literatury, divadla i filmu. Máte-li někoho takového doma, už vám možná tak směšná nepřipadá. Ba co víc, dříve či později si pravděpodobně i vy sami vyzkoušíte, nakolik legrační je uvíznout v jeho kůži.Aby paměť fungovala, potřebuje tři věci: soustředěnou pozornost, vnímání a cílenou, výběrovou všímavost. To jsou také nejdůležitější nástroje ke cvičení paměti. "Paměť je zbytečné zaplňovat zbytečnostmi," zdůrazňuje odbornice na paměť seniorů doktorka Anna Pospíšilová. "Marně se budou vaši rodiče učit nazpaměť seznamy železničních zastávek nebo hrady a zámky jižní Moravy. Svou zvláštní zálibou se ještě více vydělí ze společnosti vrstevníků, která jejich naučené poznatky podruhé rázně odmítne poslouchat. Poraďte jim, aby vnímali život aktivně a právě uprostřed přirozeného prostředí hledali podněty pro svá cvičení. Paměť lze cvičit třeba v metru tím, že se clověk snaží zapamatovat si tváře a charakteristické znaky spolucestujících." V České republice stále neexistuje síť zařízení, kde by vaši rodiče mohli pravidelně navštěvovat cvičení paměti pod vedením školených lektorů. Čas od času však takový kurs proběhne a stojí za to informovat se například v pražském Riapsu. Je tu však především literatura, s jejíž pomocí mohou pracovat na své paměti buď individuálně nebo i spolu s vámi v rodinném týmu. Čísla jsou velmi povzbudivá: podle výzkumu francouzských vědců pouze méně než 10 procent seniorů ve věku nad 65 let je stiženo takovými poruchami paměti, které nelze cvičením ovlivnit. Výsledky pravidelného cvičení mají navíc schopnost zvýšit i jejich sebevědomí i kvalitu života.