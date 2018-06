Po Kate efektu je tu Meghan mánie. Věci Harryho snoubenky jdou na dračku

Nejen v Británii, ale po celém světě na ženy stále působí takzvaný Kate efekt, kdy se modely, které manželka prince Williama (35) oblékne, během několika hodin na internetu vyprodají.

Nyní vzniklo podobné „šílenství“ v případě snoubenky prince Harryho (33). Americká herečka Meghan Markle a mladší z britských princů se v pátek ukázali na první společné oficiální akci od oznámení zásnub. Kabelka od skotské značky Strathberry, kterou herečka měla s sebou a jejíž cena je v přepočtu 14 a půl tisíce korun, se vyprodala během několika hodin od zveřejnění fotek královských snoubenců na návštěvě Nottinghamu.

„Je to pro nás úžasné. Bylo to fantastické překvapení a jsme opravdu nadšeni. Teď jsme najednou dost zaneprázdnění,“ komentovala pro list The Telegraph mluvčí společnosti, kterou založila v roce 2013 Leeanne Hundleby a její manžel Guy. Firma totiž poslala Meghan několik kusů kabelek ještě předtím, že bylo oznámeno zasnoubení s princem.

Podobná Meghan mánie se dá očekávat i později. Americká herečka totiž bude před svatbou, která bude v květnu 2018, několik měsíců cestovat s princem po celé Británii, aby se lépe seznámila se zemí. Její outfity a módní doplňky budou ostře sledovat miliony žen.

Nos jako Meghan

Newyorský plastický chirurg David Cangello magazínu People řekl, že v posledních měsících klientky stále častěji požadují nos jako má herečka.

„Její nos je celkově dobře vyvážený se zbytkem obličeje. Spousta pacientek říká, že by ráda měla nosní proporce podobné jako Meghan, když během konzultace popisují jejich představu ideálního nosu,“ prohlásil s tím, že po nosu vévodkyně Kate taková poptávka není.



Módní ikony George a Charlotte

Co se módního stylu a oblečení týče, maminky se nechávají inspirovat královskou rodinou i u dětí prince Williama a vévodkyně Kate. Zjišťují, kde se dají sehnat šatičky nebo svetříky princezny Charlotte (2). Cokoli na sebe oblékne princ George (4), stane se žádaným zbožím. Loni se malý princ setkal s americkým prezidentem Barackem Obamou a přivítal ho v županu. Ten se v Anglii a USA stal hned po zveřejnění fotek prodejním trhákem.

