Meghan opět středem pozornosti: špatný střih šatů, nebo těhotenství?

Když oblíbený pár přicházel na charitativní akci k 100. výročí konce první světové války, vypadalo to, jako kdyby Meghan byla v pokročilejším stadiu těhotenství.

Ovšem na jiných snímcích už bříško tak viditelné není.

Pouzdrové šaty od módního návrháře Jasona Wu možná měly jen nešťastně řešený střih a řasení na přední straně zvýrazňovalo křivky ve všech, i těch méně žádaných partiích.



Podobné spekulace se od květnové královské svatby objevily už mnohokrát, na oficiální potvrzení z Kensingtonského paláce však fanoušci stále čekají.

Meghan a Harry navíc v říjnu odlétají na oficiální cestu do Austrálie, na Nový Zéland, Fidži a do království Tonga a to se s ranou fází těhotenství příliš neslučuje. Dlouhé a náročné lety v prvním trimestru totiž lékaři maminkám nedoporučují.