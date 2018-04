Z Meghan nebude druhá Diana, říká autor biografie o matce prince Harryho

Jeho biografie Diana: její pravdivý příběh se stala světovým bestsellerem v roce 1992. Novinář Andrew Morton v ní totiž zveřejnil řadu do té doby neznámých detailů ze života tak oblíbené princezny Diany jako například boj s psychickými problémy či zármutek kvůli vztahu prince Charlese s Camillou.

Teď se novinář pustil do nejnovějšího přírůstku britské královské rodiny, snoubenky prince Harryho Meghan Markle. Tvrdí, že nikdy nebude „lidovou princeznou“, jako byla Diana. Toto označení použil bývalý premiér Tony Blair, sama Diana o sobě mluvila jako o princezně lidských srdcí.

„Média hledají náhradu, takovou ‚zlatou husu‘. Nejdřív si mysleli, že to bude Kate, a do jisté míry to tak bylo. A teď je v kurzu Meghan. Ale, lidi, já se obávám, že Diana byla jen jedna,“ říká Morton, který před časem oznámil plány na biografii právě o budoucí manželce prince Harryho.

Zároveň však dodal, že kdyby Diana žila, určitě by snoubenku svého mladšího syna schvalovala. „Myslím, že by byla z Meghan nadšená. Diana vždycky chtěla být dobrým řečníkem a Meghan už třeba vystoupila na konferenci OSN o ženách. A mluvila skvěle, plynule a jasně,“ uvedl.

Podobu vidí Morton i v dalších věcech. „Je taková, jaká chtěla Diana vždycky být. Ráda dává, zapojuje se do charity a nemá problém mluvit o některých tématech, kterým se jiní vyhýbají,“ míní.

Princezna Diana (Washington, 24. září 1996) Meghan Markle (Cardiff, 18. ledna 2018)

Už v prosinci se o Meghan známý novinář pochvalně vyjádřil na Twitteru, když napsal: „Jsem nadšený, že píšu příběh Meghan Markle. Je to královská hvězda, která bude mít obrovský dopad na královskou rodinu, ale i na širší svět.“

Podle vydavatele by se měla biografie s názvem Meghan: Holywoodská princezna objevit na pultech knihkupectví už v dubnu, tedy ještě předtím, než se bývalá hvězda seriálu Kravaťáci vdá na hradě Windsor za prince Harryho. Sama herečka se však na knize podle všeho nijak nepodílí.