Vyhrožovali mi smrtí, prozradila přítelkyně prince Harryho

O vztahu herečky a britského prince se nejdřív jen spekulovalo, ale královský palác nedávno vydal prohlášení, v němž Harry brání svoji novou přítelkyni (více zde).

Meghan Markle v rozhovoru s Piersem Morganem prozradila, jaké nepříjemnosti jsou spjaty se vztahem s princem. Kvůli roli sexy asistentky Rachel Zane v seriálu Kravaťáci jí vyhrožovali smrtí. Její postava byla totiž nevěrná svému příteli.

„Lidé mě chtěli zabít! Ne Rachel... mě. Nevěděla jsem, že existuje tolik emotikonů se zbraněmi a noži. To bylo velmi nepříjemné. Naštěstí se Rachel vrátila do starých kolejí a přestalo to,“ řekla herečka, která kvůli vztahu s Harrym nebude zatím natáčet novou řadu seriálu.

Markle, jejíž matka je Afroameričanka a otec má holandské a irské předky, se v rozhovoru zmínila i o svém původu.

„Můj táta je běloch a matka Afroameričanka, takže jsem napůl bílá a napůl černá. Když jsem byla mladá, měla jsem z toho hodně zmatek, protože v Americe není snadné být etnicky nejednoznačný. Ale naučila jsem se přijmout, že jsem žena smíšené rasy,“ říká.

Meghan Markle (West Hollywood, 15. února 2012)

Brunetka prý původně nechtěla být herečkou. „Jako dítě jsem chtěla být buď prezidentkou Spojených států, nebo moderátorkou zpráv,“ prohlásila Markle, která se věnuje charitě a je i zapálenou bojovnicí za práva žen.

„Když mi bylo 11 let, viděla jsem reklamu na prášek na mytí nádobí, v níž se říkalo: Ženy po celé Americe bojují s mastnými hrnci a pánvemi. Byla jsem hrozně naštvaná. Nemohla jsem pochopit, proč se stejně nezmiňují i mužích. Rodiče mi vždycky říkali, že jestli podle mě není něco v pořádku, měla bych se pokusit to napravit. Tak jsem napsala všem možným lidem včetně Hillary Clintonové a výrobci prášku Procter&Gamble, aby to změnili. Vyšlo to. Změnili formulaci z ‚ženy‘ na ‚lidi‘,“ pochlubila se.

Přítelkyně prince Harryho s pózováním pro fotografy nemá problém. Meghan Markle při cestě na Today Show: