Meghan tajně pokřtili. Kvůli svatbě budou déle otevřené hospody

Na obřadu, při němž Meghan pokřtili vodou z řeky Jordán, byli také princ Harry a jeho otec Charles s manželkou Camillou. Podle listu Daily Mail po křtu absolvovala také biřmování. Členkou anglikánské církve se herečka stala kvůli vstupu do královské rodiny, ale nebylo to podmínkou jejího sňatku s princem Harrym.

Snoubenci se vezmou 19. května v kapli svatého Jiří na hradě Windsor východně od Londýna.

Už dříve Kensingtonský palác informoval, že snoubenci pozvou na hrad přes 2 600 lidí z řad veřejnosti, kteří budou moci přihlížet příjezdu svatebčanů. Asi 200 míst je rezervováno pro lidi z charity a organizací, které Harry a Meghan podporují. Nebudou chybět ani obyvatelé Windsoru, místní školáci a zaměstnanci královského dvora.

Novomanželé po svatbě projedou kočárem přes město. Harry a Meghan chtějí, aby jejich svatba byla zorganizována tak, aby se i veřejnost cítila být součástí oslav.

Déle otevřené hospody

Květnový sňatek prince s americkou herečkou budou moci Britové zapíjet o něco déle, než je běžné. Aby mohli svatbu vnuka královny Alžběty II. oslavit i ti Britové, kteří se nedostanou do Windsoru, budou mít v noci na 19. a na 20. května anglické a velšské hospody otevřeno místo do 23:00 do jedné ráno.

„Královská svatba je příležitostí pro lidi po celé zemi, aby se sešli a oslavili tuto událost, která je významná a šťastná pro naši královskou rodinu i náš národ,“ uvedla ministryně vnitra Amber Ruddová.

Sdružení provozovatelů hospod rozhodnutí ministerstva vnitra uvítalo. Podle jeho předsedkyně Brigid Simmondsové tak budou moci lidé zodpovědně připít na zdraví novomanželů a hospodští si zároveň přivydělají.

Zavírací hodina hospod se u zvláštních příležitostí několikrát posunula už v dříve, naposledy při oslavách 90. narozenin královny Alžběty II. v roce 2016.

Meghan prospěje ekonomice

Poradenská společnost Brand Finance před časem zveřejnila odhad, podle kterého Harryho svatba britské ekonomice přinese zhruba půl miliardy liber (14,2 miliardy korun). Kromě turistů by měli více utrácet i sami Britové. Simmondsová v lednu odhadovala, že hospodským by samotné prodloužení otevírací doby o dvě hodiny mohlo přinést deset milionů liber (284 milionů korun).

Vnuk královny Alžběty II. Harry je po svém otci Charlesovi, bratrovi Williamovi a jeho dětech Georgeovi a Charlotte pátým v pořadí následnictví trůnu. Po narození Williamova třetího potomka se posune na šestou příčku. Zasnoubení s Meghan Markle, která se v roce 2013 rozvedla se svým prvním manželem producentem Trevorem Engelsonem, předcházel osmnáctiměsíční vztah.

