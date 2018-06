Přítelkyně prince Harryho: Je smutné, že se dívky stydí za menstruaci

„Tento rok jsem cestovala s organizací World Vision do Dillí a Bombaje, abych se setkala s indickými dívkami, jež jsou právě kvůli menstruaci stigmatizovány. Chtěli jsme je v tomto směru trochu vzdělávat,“ sdělila herečka v rozhovoru pro Time.com.



„Mnoho dívek v Indii se za své tělo v období menstruace stydí a nechce kvůli tomu chodit ani do školy. Místo vložek totiž musejí používat hadry a nemohou se zapojit do školních sportovních aktivit. Nemají tam žádné koupelny, kde by se mohly omýt, proto chodí v tomto období raději za školu,“ pokračovala s tím, že je velmi smutné, že na takových místech jako jsou třeba právě v Indii, nemohou dívky otevřeně mluvit o ženských záležitostech, které jsou tak přirozené.

Podle Meghan Markle je zahanbující, že je právě téma menstruace takové tabu, když díky pravidelnému měsíčnímu krvácení může žena v budoucnu přivést na svět nový život.

„Kdyby si tím žena neprocházela, nikdy nepočne dítě. Je to něco krásného, něco jedinečného. Ženy se za to nemusí stydět. Bylo by dobré, aby se o tomto tématu otevřeně hovořilo a vznikly například organizace, které budou dívky v tomto směru vzdělávat,“ myslí si.

Meghan Markle je partnerkou prince Harryho

Ona sama je vděčná za otevřenost a dobrý příklad svých rodičů. „Zapojovali se do charitativních činností a třeba na Díkuvzdání jsme nosili jídlo lidem bez domova a pomáhali jim, jak to jen bylo v našich silách. Někdy i úsměv a vlídné slovo stačily, aby lidem prozářily den,“ doplnila.

Meghan Markle je známá ze seriálu Kravaťáci. S princem Harrym se vídá už téměř rok, což Kensingtonský palác potvrdil v prohlášení, jímž Harry vyzval média, aby jeho přítelkyni nepronásledovala.