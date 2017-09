Meghan přišla na hry podpořit Harryho, princ seděl vedle Trumpové

Meghan Markle se poprvé ukázala na oficiální akci od velkého rozhovoru pro magazín Vanity Fair, kde promluvila o svém vztahu s britským princem (psali jsme zde). Dvojice spolu chodí více než rok a poznali se právě díky hrám a návštěvě Toronta, kde herečka žije kvůli natáčení seriálu Kravaťáci.

Na zahajovacím ceremoniálu ale pár neseděl spolu. Dělily je čtyři řady sedadel. Princ otevřel hry a pak seděl u první dámy USA Melanie Trumpové a kanadského premiéra Justina Trudeaua.

„Doufám, že jste připraveni na tvrdou konkurenci. Vy všichni jste vítězové. Vy jste Invictus. Můžeme začít,“ prohlásil Harry, když Invictus Games zahajoval.

Meghan Markle se pobaveně zasmála, když se princ pokusil říct něco i ve francouzštině. Po Harryho řeči z haly Air Canada Centre odjela.

Harryho hry

Název her, u jejichž vzniku se princ Harry inspiroval podobnou akcí ze Spojených států Warrior Games, pochází z latinského invictus, což v překladu znamená „neporažený“. Součástí klání jsou nejrůznější sporty. Zranění vojenští veteráni například hrají basketbal na vozících nebo volejbal vsedě.

VIDEO: Kanadský premiér burcuje proti královně a Obamovým Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Letošní Invictus Games v kanadském Torontu potrvají od 23. do 30. září. Soutěžit bude 550 sportovců ze 17 zemí ve 12 sportovních disciplínách.

Druhý ročník se uskutečnil od 8. do 12.května 2016 ve sportovním areálu ESPN Wide World of Sports v Disneylandu v Orlandu na Floridě a zapojilo se do něj 15 států. Do propagace se zapojili tehdejší americký prezident Barack Obama s manželkou Michelle i Harryho babička, britská královna Alžběta II., která s ním natočila vtipnou upoutávku (více zde).

VIDEO: Královna a princ se vysmáli „výhrůžce“ Obamových Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poprvé se hry konaly v roce 2014 v londýnském Olympijském parku a o medaile tam bojovaly týmy ze 14 zemí světa. Slavnostního zahájení se účastnili britský premiér David Cameron, princ Harry, jeho bratr William a také otec Charles s manželkou Camillou. Už tehdy akci podpořila videovzkazem i Michelle Obamová.

Příští rok se hry uskuteční v australském Sydney a Harrymu s propagací pomohla například zpěvačka Kylie MInogue.