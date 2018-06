Megan Foxová: Většina lidí si myslí, že nejsem moc chytrá

„Řekla bych, že většina lidí si myslí, že nejsem moc chytrá, ani vzdělaná nebo rozumná, protože mám tu nálepku, že jsem trochu narcis, který stojí o pozornost a vyžaduje, aby ho lidé měli rádi. Už se tomu směji, protože jsem udělala spoustu rozhovorů, a když si je přečtete od začátku až do konce, zjistíte, že nejsem typická modelka z hudebního videa,“ řekla Foxová pro magazín Harper’s Bazaar Arabia.

Foxová začínala jako modelka a v roce 2010 se objevila v klipu Eminema a Rihanny „Love the Way You Lie“. Sama se ale považuje spíše za seriózní herečku. Brunetka hrála ve filmech jako Transformers, Čtyřicítka na krku a její zatím poslední rolí byla reportérka April v Želvách Ninja.

Po narození svých dvou dětí, které má s Brianem Austinem Greenem, však prohlašovala, že se vždy těšila na roli matky. Snila o tom víc než o hraní.

V čerstvém rozhovoru herečka přiznala, že je tak trochu rebel. „Nikdy jsem neměla ráda školu a nevycházím dobře s autoritami, které mě chtějí omezovat. Vždycky jsem byla proti tomu,“ řekla.

Dodala, že při výběru práce se řídí svou intuicí. „Nesedím nad herním rozvrhem a nerozhoduji o své kariéře tak jako ostatní herci. Nemám ego svázané mou kariérou. Když se rozhodnu jít do filmu, prostě to udělám a nezáleží na tom, jestli je to divný, malý nebo velký projekt. Věřím své intuici.“