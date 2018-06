Megan Foxová je potřetí těhotná s manželem, po kterém chtěla rozvod

Manželé spolu mají už dvě děti - Noaha a Bodhiho. Brian má navíc ještě třináctiletého syna Kassiuse, kterého si pořídil s předchozí partnerkou herečkou Vanessou Marcilovou.



Americký magazín US Weekly v létě informoval, že Foxová a Green žijí odděleně už několik měsíců a plánují rozvod. Zároveň však Megan s Brianem nevyloučili, že by se v budoucnu znovu dali dohromady. A to teď také udělali.

Už nějaký čas Megan s Brianem opět chodí v Los Angeles na soukromé večeře bez dětí a společně chodí i do posilovny. Podle jejich blízkého přítele si prý uvědomili, že jeden bez druhého nemohou být a patří k sobě. Na důkaz lásky se rozhodli počít další dítě.

Foxová a Green spolu začali chodit v roce 2004, když se potkali při natáčení seriálu Hope & Faith. O dva roky později se zasnoubili. V roce 2009 se rozešli, následující rok se dali znovu dohromady a v červnu 2010 se vzali.

„Uvědomila jsem si už dávno, že život není procházka růžovým sadem. Na každém kroku čeká nějaká nástraha a člověk si musí dávat pozor, kam šlápne. Nic není bez problému. Ale od toho tady jsme, musíme to překonávat a vzájemně si pomáhat. To je život,“ sdělila Foxová v jednom z rozhovorů pro americký magazín Men ́s Health.

Dodala, že Brian je její spřízněná duše a vždycky pro ni bude tou nejdůležitější osobou na světě. A to za jakýchkoli okolností. I kdyby mělo někdy dojít na rozvod a oba žili odděleně. Naštěstí se pár udobřil a rozchod byl zažehnán. Megan by třetí dítě měla porodit na začátku léta. Zda to bude zase chlapec, nebo konečně holčička, není známo.