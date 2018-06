Megan Foxová je podruhé matkou, opět má syna

Jméno druhého syna, ani další podrobnosti ohledně porodu herecká dvojice zatím nezveřejnila.

Novopečený tatínek, který má z předchozího vztahu ještě jedenáctiletého syna Kassia, se však před několika týdny k těhotenství manželky vyjádřil s obdivem.

"Vede si opravdu skvěle, prošla tím skvěle už poprvé. Ovšem nepřál bych ten zážitek nikomu, já sám bych to nezvládl! Nedokázal bych porodit dítě. Je to neuvěřitelné. Dělám pro ni vše a říkám vždy ano, ať už je to cokoli," prohlásil herec.

Megan Foxová zase televizi ABC přiznala, že vždy trpěla příšernou nevolností na počátku těhotenství.

"Měla jsem velmi drsné první trimestry. Ale jakmile se člověk dostane do druhého, pak už je to v pohodě," řekla Foxová, která si prý roli matky prý užívá víc než herectví (více zde).