Megan Foxová má chorobný strach z bakterií, v restauraci nejí

"Je to choroba. Mám nemoc," přiznala hvězda filmu Transformers v časopisu Allure. Děsí se veřejných toalet a sprch. "Pokaždé, když někdo použije koupelnu a spláchne, vystřelí všechny ty bakterie do okolí," popsala své obavy Foxová.

S touto nemocí nemůže ani chodit do restaurace. "Dát si do úst něco, co bylo v milionech jiných úst a vědět, že sním všechny ty bakterie? Uch. Budu hladovět, dokud si neuvařím sama. Myslím, že bych vydržela i týden bez jídla," dodala Foxová.

Obsedantně kompulzivní poruchou, kterou televizním divákům přiblížil duševně nevyrovnaný detektiv Monk ze stejnojmenného seriálu, trpí přibližně tři procenta lidí. "Ale ve skutečnosti to bude pravděpodobně víc, protože jen část postižených se odhodlá navštívit se svými problémy odborníka. Obvykle odbornou pomoc vyhledají lidé, kterým porucha už příliš zasahuje do každodenního života a ovlivňuje ho téměř ve všech oblastech. Nemocní s mírnějšími příznaky zůstanou často až do konce života neodhaleni," řekla pražská psycholožka Marcela Vojířová.

Postižený si nedokáže sám pomoci, i když si uvědomuje, že jeho chování je nesmyslné. Nemoc se léčí hlavně kognitivně behaviorální terapií, při které je pacient postupně vystavován stále většímu množství podnětů, které mu způsobují úzkost, až je přestane vnímat jako ohrožující.