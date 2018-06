Na červeném koberci mě to nebaví, přiznala Megan Foxová

„Není to něco, co bych si opravdu užívala, proto jsem se vždy snažila, zůstat od toho co nejdál. Když promujete film, musíte být na červeném koberci. Je to součástí toho. Ale sama bych si to nevybrala,“ řekla herečka pro list Daily News s tím, že chtěla být archeoložkou a hledat Archu úmluvy.

„Protrpět“ premiéry po celém světě musí nyní s filmem Želvy Ninja, kde hraje reportérku April O'Neilovou. Přestože hraje novinářku, sama s nimi nemá moc dobré zkušenosti. Podle ní často překrucují její slova. Ale prohlásila, že nepatří mezi celebrity, které každý den na internetu hledají, co o nich kdo napsal.

„Poškozuje to psychiku a vaši emocionální pohodu. Pokud jde o sociální média, člověk nemusí být tak moc interaktivní. Myslím, Twitter, kde je tlak, abyste napsali aktualizaci několikrát denně. Mám mnohem radši soukromí,“ řekla brunetka.

Herečka je vdaná za Briana Austina Greena, s nímž má dvouletého Noaha a Bodhiho, který se narodil v únoru. Vychovává také dvanáctiletého Kassia, kterého má Green ze vztahu s herečkou Vanessou Marcilovou. Kvůli rodině chce Foxová také omezit práci na jeden až dva projekty ročně.