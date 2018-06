Foxová před porodem sháněla fén: Nechtěla jsem rodit s mokrými vlasy

"Snažila jsem se vyfoukat si vlasy, než jsem šla do nemocnice, protože jsem nechtěla jít s mokrými," prozradila Foxová pro AccessHollywood.com.

S manželem Brianem Austinem Greenem mají syna Noaha, který se narodil letos 24. září. Rodičům se podařilo jeho narození před médii na několik týdnů utajit i díky tomu, že v ten samý den se herečce Drew Barrymore ve stejné nemocnici narodila dcera Olive.

Foxová přiznala, že porod doslova protrpěla. Kontrakce byly silné a příšerně to bolelo. Na manžela v autě křičela, že jí musí dát epidural. Narození syna a roli matky však považuje za nádherné.

"Je to vyčerpávající, ale úžasné. Neumíte si představit, dokud nemáte děti, jak moc můžete někoho milovat. Je to opravdu intenzivní, ohromující a úžasné," řekla herečka, pro kterou je Noah první dítě. Její o dvanáct let starší manžel má už desetiletého syna Kassia.