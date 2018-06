Meg Ryanová žaluje bulvár

Meg Ryanová

Zprávy bulváru nejprve pojednávaly o rozchodu Ryanové a Dennise Quaida (47) a vzápětí je nahradily ještě zajímavější novinky o milostném vzplanutí divy k Croweovi.Blonďatá hvězda se nechala po téměř deseti letech manželství s Dennisem rozvést. Přesto se cítí velmi zranitelná a své velké zklamání v lásce vnímá jako mimořádně bolestnou zkušenost. Snad proto zhrzenou Ryanovou ostré a nevybíravé články novinářů patřičně vytočily."Náhle se veškeré mé ideály o životě rozplynuly. Do toho mi volal můj velmi pragmatický právník, zdůrazňoval některé články v tisku a říkal: ´To je žalovatelné, je to žalovatelné´. A já, která jsem o sobě téměř nikdy nic nečetla, jsem byla nucena souhlasit. Už několikrát jsem se rozhodla pro žalobu a potom jsem vždy dospěla k názoru, že to jen přileje olej do ohně a vznikne pak ještě stupidnější spor," míní herečka. Nyní se ale Meg vážně rozhněvala a přece jen rozhodla pro soudní žalobu. Velmi vhod jí přišla pomoc jejího ambiciózního právníka.Lidé z okolí znechucené hvězdy se vesměs shodují na tom, že právě advokát měl na herečku v tomto směru velký vliv. Meg Ryanovou totiž dokáže k útoku vyburcovat málokdo. Daleko typičtější je pro ni gesto mávnutí rukou.