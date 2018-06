Meg Ryanová šokuje nahá

Jednačtyřicetiletá hvězda filmů Top Gun, Láska přes internet nebo Kate a Leopold se za své nahé tělo vůbec nestydí. Nicméně přiznává, že měla zpočátku obavy, jak budou na její nahotu pohlížet někteří fanoušci.

"Doteď byli zvyklí na čistou a neposkvrněnou Meg, která je najednou šokuje nahá. Přiznám se, že jsem sama při natáčení nebyla z promenádování se bez svršků před kamerou dvakrát odvázaná. Pak jsem ale viděla film na plátně, a nevěřila jsem svým očím, co se mnou dokázal režisér udělat. Patří mu moje díky," svěřila se Meg, která považuje scény za nadmíru erotické a hlavně poctivě odvedené.

"Nešlo jen o to, skočit s někým do postele. Erotické scény byly plné dialogů, což je udělalo daleko intimnějšími. Musím dodat, že je to správný film se správným režisérem a správnými postavami a herci," nechala se slyšet herečka.

Tomu, že jde o skutečně peprný snímek, může nasvědčovat i fakt, že hlavní role byla napsána přímo na tělo Nicole Kidmanové, která s předváděním nahoty před kamerami nemá naprosto žádný problém. Ta ovšem kvůli stresu, způsobenému rozchodem s Tomem Cruisem, roli nakonec odmítla. A tak spadla do klína Meg Ryanové.