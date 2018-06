Meg Ryanová je po třech letech sama, rozešla se s rockerem Mellencampem

„Bylo to kvůli vzdálenosti. Ona žije v New Yorku a on se usadil v Indianě,“ vysvětlil příčinu rozchodu nejmenovaný zdroj magazínu People.

Mellencamp si loni v prosinci v rozhovoru pro magazín Rolling Stone postěžoval na to, že je New York pro život nesnesitelný.

„Jsem příliš citlivý na to, abych tam žil. Nemůžu vidět všechny ty chudé lidi. Nedokážu pozorovat ty trpící. Nejsem imunní vůči nepořádku v ulicích. Nehodlám opustit Indianu, tam prostě zemřu,“ uvedl Mellencamp v interview pro časopis.

Meg Ryanová a John Mellencamp

S hollywoodskou hvězdou začal Mellencamp randit na konci roku 2010 poté, co se po osmnácti letech rozvedl s manželkou Elaine.

Ani jeden rozchod nekomentoval. Oba se teď věnují práci. Mellencamp dokončuje své 22. album Plain Spoken, které má vyjít v listopadu, a Ryanová natáčí svůj režijní debut Ithaca.