Meg nechce být miláčkem

Meg Ryanová

Ryanová si svoji neoficiální přezdívku vysloužila hlavně kvůli rolím v nesčetném množství romantických komedií, které během své herecké kariéry natočila. Jak se ale sama snaží zdůrazňovat, typy rolí by neměla veřejnost spojovat s tím, jaký je herec ve skutečnosti. "Je to přežitý fenomén, myslet si o někom, kdo hraje ve filmu prevíta, že musí být zlý i ve skutečnosti. Nebo naopak, že velký hrdina musí dokázat podobné kousky také v reálném životě. Diváci by si měli uvědomit, že to, co vidí na plátně nebo v televizi, nemá s osudy herců ve většině případů nic společného," nechala se diva slyšet.Komediální role se jí nicméně v posledních letech daří. Důkazem mohou být například filmy When Harry Met Sally, Sleepless In Seattle nebo You've Got Mail."Chápu, že jsem spojována především s komediálním žánrem, protože mých posledních sedm filmů je právě takových. Nicméně tahle kapitola je už uzavřená. Začnu si hledat jiné role, protože nechci být americkým miláčkem," dodává Ryanová.Přijmout hororovou roli se ale podle vlastního přiznání obává, protože pak by ji prý mohla celá Amerika označovat za vražedkyni nebo upíří ženu.