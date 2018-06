Medvídek Pú slaví 75. narozeniny

Medvídkova dobrodružství se odehrávají v Ashdownském lese v Sussexu v jižní Anglii, kde měla Milneho rodina venkovský dům a kde se nachází i Púův Stokorcový les. A právě do Ashdownského lesa tento víkend směřují Púovi fanoušci. Chodí hlavně k Púovu mostu, ze kterého házejí do vody proutky a dívají se, jak je proud unáší - stejně jako to dělal Pú a jeho lidský kamarád Christopher Robin (Kryštůfek Robin).

První povídka s Púem, která vyšla v London Evening News, se jmenovala "The Wrong Sort of Bees" (Špatný druh včel). Medvídkova dobrodružství byla tak populární, že Milne napsal o něm, o dalších zvířátkách a Kryštůfku Robinovi řadu knih a básní. Příběhy Medvídka Púa byly přeloženy do více než 40 jazyků.