Medvídek Bertie na cestách

SVĚT PODLE NEMOCNÝCH DĚTÍ A JEJICH PŘÁTELPravděpodobně nejzcestovalejší medvídek na světě se jmenuje Bertie.Narodil se v Africe,ale má český cestovní pas. Jako maskot dětí z motolské nemocnice se stal členem posádky Internetového auta, které objelo svět. Stříbrná ško dovka, která byla v pravidelném internetovém spojení s nemocnými dětmi, postupně navštívila pět kontinentů. A uskutečnila pět výprav: Do říše Vikingů, Za pokladem Inků, Do království divočiny,Za klokany a Do pohádky Tisíce a jedné noci. Medvídek se seznámil se spoustou zajímavých lidí. V náručí ho drželo mnoho dětí, Kateřina Neumannov á, peruánská tanečnice, potomek vládce incké říše, lovec slonů, bílý bratr Deštné královny , mladík, který přejel na velbloudím hřbetě Austrálii, ošetřo v atelka klokanů, arabský poustevník, několik českých velvyslanců a na c hvíli dokonce Santa Claus. Medvídek při tom sbíral do pasu razítka a pozdravy dětem do Čech - některé z nich si teď můžete přečíst. Mnohem víc o dobrodružstvích medvídka Bertieho, tak jak je zaznamenali malí (nebo mladí) reportéři - zástupci dětí z motolské nemocnice, se můžete dozvědět v internetové knížce Lifebook (www.lifebook.cz).* Přeji vám hodně zdra ví! (Hezké přání od velbloudího veterináře, ne?) Chtěl bych vám vzkázat, že velbloudí mléko je velmi zdra vé . P omáhá při řadě nemocí jako je cukrovka, ale také vás může chrá nit před rako vinou - to jsem se dozvěděl na konferenci o velbloudech v Kazachstánu. Z Dubaje vás zdra ví MVDr.Jahangir Akbar,veterinární konzultant královské rodiny, Spojené arabské emiráty