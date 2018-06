Medvěd z Beskyd je v zoo velice klidný

Do zooparku byl převezen v neděli v půl druhé v noci a ani jeho přechod do nového obydlí nebyl dramatický. Všechno si zevrubně prohlédl, očichal a dokonce se i pohoupal na houpačce," popsal první okamžiky v huňáčově prozatímním domově zástupce ředitele chomutovského zooparku Rostislav Stach.

Medvěd byl na Vsetínsku v Beskydech od května postrachem domorodců. Jsou mu zhruba tři roky, váží asi 120 kilogramů, ale ani odborníci, kteří ho převáželi, nevědí, zda je to samec, či samice. "Nikdo si to netroufl zjišťovat," poznamenal jednatel Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí Milan Orálek.

Na Vsetínsku se však podle Orálka pohybuje ještě jeden menší, zhruba padesátikilogramový medvěd. "Nezpůsobil žádnou škodu, zřejmě je to divoké mládě," dodal.

Cestou do Chomutova byl medvěd v klidu, řekl Orálek. "Nejhorší bylo dostat zvíře z velké klece do přepravní bedny. Pohly s ním až výstřely z poplašné pistole," uvedl. Šelma se nechala zlákat návnadou včelaře Vladimíra Minarčíka, jemuž způsobila na úlech škodu téměř třicet tisíc korun. Králíci, koza a maso medvěda nezajímalo, konstatoval Orálek.

Odborníci, kteří medvěda odchytili, tvrdí, že dříve žil v zajetí; při přepravě i při kontaktu s lidmi se totiž nechová agresívně. "Když se postaví, měří asi 180 centimetrů," odhadl Orálek. Při lapení do pasti začal podle něj medvěd klec okusovat. "Vypil ochotně tři kbelíky vody. V podstatě moc nemručel a nerozladily ho ani blesky fotoaparátů," informoval Orálek.

Medvěd vlezl do klece v sobotu

Skupině odborníků se medvěda podařilo odchytit v sobotu ráno. Medvěd totiž konečně vlezl do nastražené klece a automaticky za ním zaklapla vrátka. "Zvíře je klidné, v kleci si jenom brumlá a nevykazuje známky divokosti," řekl Petr Koubek z brněnského Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.

Odborníci nastražili klece už v pondělí, ale medvěd se jim dlouho vyhýbal. Obcházel je a "kontroloval", ale nikdy do nich nevstoupil. "Nanejvýš se v blízkosti vyválel v trávě, jakoby se nám vysmíval," uvedl Zástupce ředitele Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy Františka Šulgan. Už už chtěli své úsilí vzdát a přivézt ze Šumavy mobilní pasti.

Medvěd měl ovšem namále. Lidé z okolí Vsetína, uvažovali o tom, že se složí na pokutu za jeho odstřel. "Za zabití zvláště chráněného živočicha v chráněné krajinné oblasti by mohli zaplatit i 100 tisíc korun," řekl už dříve Petr Koubek.



Medvěd za uplynulé čtyři dny zabil přibližně 150 králíků. Na svědomí má také 12 včelstev, 25 ovcí, 23 slepic, krůty a jedno tele. Referát životního prostředí okresního úřadu ve Vsetíně již eviduje 20 žádostí o celkovou náhradu 140.000 korun za škody na domácích zvířatech a majetku. Pracovník úřadu Jan Pavelka řekl, že se všichni poškození ještě nepřihlásili. "Musejí to ohlásit co nejdříve Správě Chráněné krajinné oblasti Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm a do deseti dnů písemně nám," vysvětlil. Peníze na náhradu podle něj poskytne prostřednictvím okresního úřadu ministerstvo financí.

Podle Pavelky se škody na zvířatech pohybují kolem 170.000 korun, na nemovitostech, plotech a dalších zařízeních je to asi 10.000 korun.

Odborníci vycházeli z dlouhodobého vyhodnocování medvědova chování. "Obvykle se objevil krátce po setmění až uprostřed obce. Vycházeli jsme z toho, že zřejmě odpočívá několik set metrů od prvních stavení. Právě tam jsme chtěli rozmístit v pondělí několik menších klecí," upřesnil Koubek.

Protože se v noci medvěd pohyboval už výhradně mimo les v blízkosti lidských stavení, odmítli odborníci i použití narkotizační pušky, kterou měli v záloze.

"Nemůžeme riskovat bezpečí lidí. Nikdo neodhadne, jak bude zvíře na narkózu reagovat," prohlásil zoolog z Akademie věd Petr Koubek.