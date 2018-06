Jaký je Schmitzer milenec? Na to má fantazie nestačí, říká Medvecká

"Na Jiřího jsem se moc těšila. Protože si ho hrozně vážím jako herce a jako člověka a myslím si, že to je takový filozof, o kterým to ani třeba někteří lidé nevědí. Samozřejmě, téma filmu je podstatně závažnější a také čas se posunul, takže to bylo jiné," řekla Medvecká.

Hlavním tématem filmu Jako nikdy režiséra Zdeňka Tyce je umírání a smrt. Přesto ale herečka připustila, že to mezi ní a jejím kolegou i po letech trochu jiskřilo. Jaký je Jiří Schmitzer milencem, si ale netroufá odhadnout.

"Myslím, že Jiřímu mnoho kapacity na jiskření nezbývalo, on totiž hraje postavu opravdu těsně před odchodem z tohoto světa. Ale pro moji postavu Jarku byl muž jejího života," prohlásila herečka.

Na setkání po letech se těšil také Jiří Schmitzer. Kromě komedie Marečku, podejte mi pero! si spolu s Medveckou zahráli i v televizním filmu Narcisový dům z roku 1994.

"Abych to tak řekl, byla to příjemná spolupráce. Vždycky. Ten věk na ní ani na mně nezanechal takový stopy, že by se to nějak změnilo. To je úplně jedno, jestli je to komedie nebo jiný žánr, to je fuk. Spolupráce vždycky běží na určité vlně," řekl Schmitzer (recenzi na film najdete zde).