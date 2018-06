Pan Šimek stál za malým stolkem, na kterém měl vyskládané velké zavařovací sklenice plné medu. S každým kolemjdoucím se dával do řeči a tvrdil, že jeho med je nejen chutný, ale má i všelijaké zázračné účinky. Lidé ho měli zčásti za blázna a zčásti za kouzelníka. Jak je to s panem Šimkem doopravdy,nevěděl nikdo. Právě jeho stolek míjela paní Málková s malým kloučkem Málkem. »Mladá paní, nechcete si koupit med?« s úsměvem ji oslovil pan Šimek a hned pokračoval: »Na zimní nastuzení je čaj s medem nejlepší medicína.« Paní Málková jen odsekla: »Zima je ještě daleko.« A táhla zvědavého kloučka Málka od zlatavých sklenic pryč. Když byli z doslechu, důrazně synkovi řekla: »Pamatuj si, že my Málci na trhu nikdy nic nekupujeme. Pro všechno si dojdeme do toho největšího superhypermegamarketu. Koneckonců na nastuzení tam mají všelijaké vitaminy. Každou chvíli je na ně v televizi reklama. Ale že bych někdy viděla reklamu na med od pana Šimka, to si nevzpomínám.« Paní Málková si myslela, že se jí povedl vtip, a tak se zasmála. Smích ji přešel až s první vlnou chřipkové epidemie. Hlavu měla jako přefouknutý balon a z nosu jí nepřestávalo kapat. Bez úspěchu na sobě vyzkoušela všechny vitaminové přípravky,které znala z reklam. Nakonec poslala malého Málka do lékárny pro všelijaké léky. A právě před lékárnou do sebe malý Málek a pan Šimek málem vrazili. »Pane Šimku, nezbyl vám ještě nějaký med? Mamka stůně,« sdělil klouček, protože na povídání o medu od léta nezapomněl. Starý pán vytáhl z kabátu skleničku velmi tmavého medu a tajemně řekl: »Tady mám jeden speciální. Určitě pomůže.« Paní Málková se opravdu brzy uzdravila, ale ještě jedna změna se s ní udála. Přestala se tolik dívat na televizi a raději chodila s malým Málkem ven. Po návratu z procházky pak doma popíjeli čaj s medem a hráli pexeso nebo prší.