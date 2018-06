Medková: Konečně mám pěkná prsa

FOTOGRAFIE KLÁRY ZDE

Jaký sport baví nás oba

Na dovolené jsme hráli tenis, chodíme spolu do posilovny a v Rusku jezdíme na kolečkových bruslích.

Jak sleduju fotbal

Jen když hraje Radek, jinak mě to vůbec nebaví. Ani nevím, co je ofsajd.

Co pro mě znamenala Miss

Start do vyšší společnosti, kam bych se jako holka z Vyškova asi neprobojovala. Do soutěže jsem se přihlásit nechtěla, tak to za mě udělal kamarád a dnes jsem mu vděčná.

Jak zvládám vztah na dálku

My vztah na dálku nemáme, přes polovinu roku trávím s Radkem v Moskvě. Obvykle jsem dva týdny v Česku a dva v Rusku. Ono to vztahu spíš prospívá.

Jak jsme prožili Vánoce

Každý sám u rodičů a na Boží hod za mnou Radek přijel. Nový rok jsme vítali s přáteli na horách.

Nejhezčí dárek, jaký jsem od Radka dostala

Loni mi nadělil trpasličí jezevčici Angie. Létá se mnou i do Moskvy.

Proč jsem si nechala zvětšit prsa

Pro dobrý pocit. Když jsem byla mladší, všechny holky už měly pěkná prsa a já pořád nic. Jednoho dne přišel zlom a já si řekla, že je budu mít taky. Trošku se na tom podepsala i dobrá zkušenost kamarádek Katky Průšové a Diany Kobzanové, které si prsa nechaly zvětšit přede mnou.

Kolik jsem nejvíc utratila za oblečení

Jednou patnáct tisíc. Ale nebylo to za jeden kus.

Čím mě Radek rozčilí

Jednoznačně nezodpovědností. Řešení osobních věcí nechává na poslední chvíli. Taky pořád něco někomu půjčuje a nechce to zpátky. A občas je bordelář.

Na jaké filmy chodíme

V kině jsme byli jednou, spíš si do Ruska vozíme filmy na DVD. Většinou se shodneme. Rádi koukáme na válečné filmy a romantické komedie.

Radoslav Kováč

fotbalista, přítel Kláry Medkové

Jeden z největších "manekýnů" ve fotbalové reprezentaci se narodil 27. listopadu 1979 v Šumperku. Vystudoval střední průmyslovou školu, s fotbalem začal v osmi letech v Loučné nad Desnou. Ligu hrál v Olomouci a ve Spartě, před rokem odešel do Spartaku Moskva, kde vydělává okolo dvaceti milionů korun ročně. Má šanci dostat se do národního mužstva pro letošní mistrovství světa v Německu.

Kdy jsem si všiml Kláry

Asi když se zúčastnila Miss. Pak také při cestách na zápasy se Spartou, kdy jsme si v autobuse prohlíželi časopisy. Líbila se mi už tenkrát, ale byla zadaná.

Co se mi na ní líbí

Úplně všechno. Nezkazí žádnou srandu a umí výborně vařit. To dnes většina mladých holek nesvede. Na druhou stranu se mi nelíbí (Klára: "Na to se tě neptají!"), že občas má sklony být trošku policajt.

Jakou mám šanci jet na mistrovství světa v Německu

Záleží na mojí formě. Díky pozvání na poslední tři reprezentační srazy moje šance vzrostly, ale určitě si nemyslím, že mám něco jistého. Vidím to tak půl na půl. Ale kdyby to vyšlo, byla by to paráda.

Co pro mě znamená móda

Co hraju fotbal na nejvyšší úrovni, tak se o ni zajímám víc. V reprezentaci ale nepatřím mezi největší modely. To jsou spíš kluci z italské ligy, třeba Pavel Nedvěd nebo Tomáš Ujfaluši.

Jak se mi líbí v Moskvě

Začátky byly těžké, ale zvykám si. Prvním nepříjemným zážitkem bylo zjištění, jak velké město to je. Mám radši klidnější místa. Najdete tam, na co si vzpomenete. Moskva je taky jedno z nejdražších měst, třeba značkové oblečení je proti Itálii až dvakrát dražší.

Jak na mě zapůsobilo opravdové Rusko

Při cestách na zápasy jsem viděl třeba Tomsk, Perm nebo Vladikavkaz. Všechno je tam o dvacet let zpátky. Myšlení lidí, budovy, auta.

V jaké zemi bych chtěl hrát

V Rusku mám smlouvu ještě na tři roky. Mým snem je italská, španělská nebo anglická liga. Snad budu mít šanci ukázat se na mistrovství světa nebo v Lize mistrů.

Čím bych byl, kdybych nebyl fotbalistou

Hraju od osmi let a střední školu jsem si udělal jen kvůli maturitě. Nikdy jsem naštěstí nemusel řešit, do jaké práce půjdu. U fotbalu bych chtěl zůstat i po skončení kariéry. Třeba jako trenér.