Medková a Kováč opustí rodné Česko, láká je Londýn

Medková si ještě bez miminka vyzkoušela život v Moskvě a v Londýně, kde Kováč momentálně hostuje ve fotbalovém klubu West Ham. Ráda by tam zůstala. "Rozhoduje se, jestli Radek zůstane v Moskvě, nebo natrvalo přestoupí do Londýna. Oba bychom brali raději Londýn, je to pro nás jednoznačná volba. Líbí se nám tam," vysvětluje Medková.

Od porodu, u kterého šťastný tatínek samozřejmě nechyběl, se půvabná modelka zatím zdržuje v Česku. Díky fotbalovým prázdninám si mohla užít i svého partnera. Teď jí rodinná idyla bohužel končí. Kováč totiž tento týden odlétá plnit své povinnosti úspěšného fotbalisty.

Společně si mladí rodiče ještě užili golfový turnaj Bohemia Challenge Cup Pro-Am Invitational 2009 v Cihelnách v Karlových Varech, kde byl Kováč mimochodem poprvé v životě. Jeho syn Radek, který právě oslavil čtyři měsíce života, je prý celý po něm. Jestli bude hrát fotbal, se teprve uvidí.

"Rád bych, kdyby se tomuhle sportu věnoval, ale nebudu ho určitě nutit," uzavírá Kováč.