Mediální magnát Rupert Murdoch se potřetí rozvádí

19:50 , aktualizováno 19:50

Mediální magnát Rupert Murdoch se rozvádí se svou třetí manželkou Wendi Dengovou. Oznámil to list The Wall Street Journal patřící do Murdochova mediálního impéria. Zprávu vzápětí potvrdil i mluvčí společnosti s tím, že vztahy mezi manžely jsou nenapravitelně poškozeny. Murdoch si vzal Dengovou v roce 1999.