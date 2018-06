Mečiarova ctitelka spala před jeho vilou zbytečně

Mluvčí slovenského premiéra Jozef Krošlák v dubnu 1998 neodhadl situaci a nepřímo potvrdil, že bývalá osobní poradkyně Vladimíra Mečiara a zástupkyně šéfa volebního štábu HZDS Blažena Martinková byla zároveň Mečiarovou blízkou přítelkyní. Na dotaz Rádia Twist, proč se premiér vzdal své poradkyně, Jozef Krošlák odpověděl redaktorovi protiotázkou: "A proč jste se vy vzdal své frajerky?" Krošlákův skandální výrok vyvolal bouři na politické scéně. Mečiarovo HZDS dokonce výroky mluvčího důrazně odmítlo. "Paní Martinková odešla z premiérova týmu kvůli nenávistné kampani sdělovacích prostředků a to, co řekl pan Krošlák, je zavádějící a přijali jsme to s velikým údivem," uvádí se ve stanovisku hnutí.