Mečiar si před svou vilu vyvěsil vlastní erb

Co si o erbu

Vladimíra Mečiara myslíte?

Hlasujte ZDE.

Když se deník zajímal, zda expremiér pochází ze šlechtické rodiny, odpověděl Mečiar záporně.

"Nemám šlechtický původ, jsem normálního plebejského původu," řekl. "Náš rod pochází od Bojnic, odkud před několika sty lety odešel jistý Matej Mečiar a založil v Horných Opatovcích větev, ze které pocházím," pokračoval.

Návrh na to, aby si zřídil erb, podle něj dostal poté, co se rozdělila federace a vznikl samostatný slovenský stát. Iniciátoři návrhu, které nespecifikoval, podle Mečiara dospěli k závěru, že představitelé tohoto státu by měli mít své symboly, v nichž by se spojoval projev státu a projev osobní.

"Já nemám rodový erb. To, co mám, je občanský erb," poznamenal. "Horní křídle je symbol orla. Trojvrší a dvojitý kríž je symbol státu. Je to symbol, který je spojen se mnou a s mou účastí při zakládání státu. Dole je štít, na ktorém jsou tři meče a souvisí se jménem Mečiar. A to brnění znamená princip bojovníka za stát. Podle tohoto erbu by mohli používat horní část i další premiéři, ale nemohli by používat dolní část," řekl Mečiar.

Uvedl, že mu byl první návrh předložen už v roce 1996, ale tehdy odmítl. "Vloni byla nabídka zopakována a po poradě v rodině jsme ji přijali a erb jsme vyvěsili jako vlajku. Bylo to při příležitosti rodinné oslavy. V Modrém kostelíku byl v prosinci pokřtěn můj vnuk Matej, který se narodil synovi Michalovi v USA. Matej přijel jako pohan a vracel se jako křesťan," řekl Vladimír Mečiar Novému času.

"Erb pro mě není podstatná záležitost, podstatné je pro mne to, že vedle něj vlaje slovenská vlajka. Chci tím založit novou tradici, aby před každým domem, kde vlajka může být, vlajka vlála," prohlásil Mečiar.