Mecenáš Ivety Bartošové se živil jako mužský prostitut

12:35 , aktualizováno 12:35

Pětačtyřicetiletá zpěvačka Iveta Bartošová má do konce roku o peníze vystaráno. Našel se totiž mecenáš, který jí bude měsíčně platit, po ní jen chce, aby mu nazpívala vokály do filmu. Podnikatel Zdeněk Kubík, alias Czech Made Man, který se živil i jako prostitut v Mnichově, ji ale prý nebude do ničeho nutit.