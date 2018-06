Michaela Ochotská: Svatba bude opravdu letos

„Vypustili jsem tradici „do roka a do dne“. Tím, že jsem byla loni těhotná, tak jsme to odložili na letošek,“ vysvětlila Ochotská. „Vdávat se těhotná může být hezké, ale já měla to těhotenství hodně únavné. Chodila jsem si lehnout třeba v šest hodin a vstávala jsem další den až ve 12,“ prozradila bývalá moderátorka. „Bude to tedy opravdu letos,“ dodala.



Víc detailů o veselce ale zveřejňovat nechce. „Ne že bychom dělali nějaké embargo a šílené tajnosti, ale nechceme na to upozorňovat, protože je to náš den, užijeme si to přesně podle našich představ. Děláme to tak, jak bychom chtěli, aby to vypadalo a nepotřebujeme, aby se nám v tom někdo šťoural,“ říká Ochotská.

Svatba je pro ni od narození syna Andrého méně důležitá. „Je to pořád jen papír, který se podepíše a kdykoli se může podepsat zas ten rozvodový. Ale v momentě, kdy máš miminko, tak je to spojení do konce života. Pro mě je mít miminko s někým, koho miluji, nejvíc. A svatba je až na druhém místě. Ale samozřejmě pokud už to miminko je, tak je fajn, abychom byli kompletní rodina. Takže teď přichází na řadu svatba,“ dodává Ochotská.