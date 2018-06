O hubnutí jsem se radil s Hanksem, přiznal McConaughey

"Zavolal jsem Tomu Hanksovi a skvěle jsme si povídali o tom, co se naučil při hubnutí ve Philadelphii a Trosečníkovi. Konzultoval jsem to s experty na výživu, abych to udělal co nejlépe," řekl McConaughey pro magazín People.

Tom Hanks shazoval kila právě kvůli zmíněným dvěma filmům a je přesvědčen, že i to mohlo přispět k jeho cukrovce druhého typu (více zde).

Když začal McConaughey výrazně hubnout, známí si o něj dělali starost a zjišťovali, jestli není nemocný.

Původně herec vážil 84 kilogramů a myslel, že mu bude stačit, když bude o 19 kg lehčí. Ale pak zhubl až na 61 kg. Odmítá však, že by jeho tělo výrazně trpělo.

"Jedl jsem správné jídlo, ale ne mnoho. Zjistil jsem přitom, že lidské tělo je mnohem odolnější, než si myslíme. Někdo mi řekl, že slyšel, že jsem během filmování neměl žádnou energii, ale já jsem jí měl přemíru. Všechna síla, co jsem ztratil od krku dolů se přesunula od krku nahoru," dodal herec.