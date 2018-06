McCartneyho děti nesouhlasí s jeho svatbou

10:04 , aktualizováno 10:04

Bývalý člen slavné skupiny Beatles Paul McCartney dnes přiznal, že jeho dětem se nezamlouvá jeho záměr znovu se oženit. Řekl ale, že si musejí uvědomit, "jak to je a jak to musí být". McCartney, kterému bude příští měsíc 60 a který ovdověl v roce 1998, si má 6. června v New Yorku brát 33letou bývalou modelku Heather Millsovou. "Je pro ně těžké představit si mě s jinou ženou," řekl McCartney v rozhovoru pro dnešní britský magazín Sunday Telegraph.