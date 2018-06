McCartney zpívá rodinám zemřelých hasičů

2:28 , aktualizováno 2:28

Paul McCartney chce výtěžek ze svého nového singlu věnovat rodinám newyorských hasičů, kteří zahynuli při teroristických útocích 11. září. "Velice obdivuji odvahu těchto mužů," vysvětlil bývalý člen kapely Beatles, který byl v době útoků v New Yorku. Deska s názvem "From A Lover To A Friend" má přijít na trh 29. října.