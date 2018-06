McCartney zaplatí Millsové za rozvod 24,3 milionu liber

"Jsem tak ráda, že to skončilo," řekla Millsová, která se před soudem zastupovala sama. "Pokud se někdo rozvádí, tak moje rada je - snažte se dohodnout bez soudu."

Čtyřicetiletá modelka, která asi 16 milionů dostane v hotovosti a zbytek v nemovitém majetku, prohlásila částku za své vítězství. Oznámila, že tím pro ni věc skončila. Současně uvedla, že se odvolá proti rozhodnutí, že část rozsudku může být zveřejněna.

Mluvčí McCartneyho uvedl, že zpěvák rozvod komentovat nebude.

Podle prvních zveřejněných detailů rozvodového rozsudku Paul McCartney nabídl Millsové odstupné asi 15 milionů liber, ale ona původně požadovala 125 milionů.

Kritizovala soudce i advokáty

Ačkoli uvedla, že je s rozsudkem spokojena, během své tiskové konference na chodníku před soudem hořce kritizovala některé jeho dílčí prvky, včetně výchovného, které dostane jejich dcera Beatrice a které činí bez školného 35 tisíc liber ročně. Soudce prý také rozhodl, že McCartney je povinen přispívat na bezpečnost jejich dcery jen následující dva roky.

"To je velice smutné, že ona bude létat v turistické třídě, zatímco její otec v první," řekla Millsová.

Ostře odsoudila také advokátku McCartneyho a ostatně i své vlastní advokáty, které před zahájením soudu propustila.

"V zákulisí se děla spousta podivných věcí"

Kritizovala také soudce za to, že uvěřil, že McCartneyho majetek je 400 milionů liber, "když každý ví, že je to přes 800 milionů". Soudce kritizovala i za to, že jí neumožnil přístup k dokumentům, kterými chtěla dokázat svou verzi o McCartneyho majetku. Řekla také, že soud nechtěl, aby vyhrála osoba, která se sama zastupovala.

"V zákulisí se děla spousta podivných věcí," zdůraznila a poukázala na to, že soudce nepřistoupil ani na její požadavek, aby se do odstupného započítala i doba před sňatkem, kdy už s McCartneym žila.

Oznámila také, že rozsudek jí i McCartneymu zakazuje zveřejňovat podrobnosti o jejich manželství, což byl klíčový požadavek jejího bývalého manžela.