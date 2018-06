McCartney šokoval čerstvou padesátnici

Oslavenkyně nevycházela z úžasu. Když se McCartney nenadále objevil na jevišti, aby zazpíval před její rodinou a přáteli, byla přímo v šoku. A co teprve po vystoupení, kdy jí šedesátiletý zpěvák obdaroval kyticí padesáti nádherných růží a zatančil si s ní za zvuků písničky Birthday, patřící k hitům Beatles.

McCartney zazpíval devatenáct písniček včetně klasických hitů jako Let it Be, Yesterday a Back in the USSR pro sto padesát hostů soukromé oslavy v klubu v San Diegu. Bývalého "bítla" najal na sobotní narozeninovou oslavu své manželky, která je viceprezidentkou CNN, finančník Ralph Whitworth.

Honorář za vystoupení ve výši jednoho milionu dolarů věnoval Paul podle svého agenta na charitu. "Normálně tenhle druh vystoupení nedělám, ale vyhecovali mě k tomu, protože to bylo na dobročinné účely," svěřil se McCartney.

Výtěžek z koncertu dostane organizace Adopt-A-Minefield, která se podílí na likvidaci minových polí a pomáhá obětem min.