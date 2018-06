McCartney se přiznal: Barvím si vlasy

Někdejší člen legendární skupiny The Beatles, který se před necelými dvěma lety stal popáté tatínkem, se poprvé obarvil před deseti lety, kdy potkal svoji současnou ženu Heather Millsovou.

„Je to deset let zpátky, co jsem se s Heather seznámil. Tehdy mě poprvé napadlo, nabarvit si vlasy. Zkusil jsem to v Austrálii. Bylo to super do doby, než jsem vystoupil na pódium. Šlo o nějakou divnou barvu, takže jsem měl během vystoupení okamžitě modré čelo. Opravdu trapas,“ vzpomíná britský sir.

Paul se nyní také nechal slyšet, že dříve natáčel „hrozné songy“. Své staré skladby dokonce označil za „brak“. Hudebník, který společně s Johnem Lennonem napsal všechny největší hity The Beatles, přiznal, že se kroutí děsem, když poslouchá starší alba. „Nemůžu uvěřit, že jsem něco takového mohl natočit,“ dodává McCartney.