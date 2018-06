McCartney: Půl roku jsem plakal s novou láskou

Paul a Linda McCartney Paul McCartney a jeho přítelkyně Heather Millsová na benátském filmovém festivalu. Paul McCartney a Heather Millsová na benátském filmovém festivalu. Paul McCartney a Heather Millsová na benátském filmovém festivalu.

"Vzpomínky na Lindu mě nutily k slzám a Heather to se mnou neměla lehké. Téměř každý den jsem po dobu prvních šesti měsíců nového vztahu hodně plakal. Každá situace, každé gesto, mnohé věty mi vracely bolestné vzpomínky na Lindu. Heather mi však byla obrovskou oporou - neuvěřitelně to utvrdilo naši lásku." O svém vzplanutí k pohledné modelce Paul řekl lakonicky: "Když se zamiluješ, nemůžeš si pomoci. Jestliže se to stane, je to prostě tak."Nyní už je bývalý Beatle veselejší, opět plný inspirace a nápadů. Heather tohoto vynikajícího skladatele a muzikanta inspirovala při tvorbě jeho nového alba Driving Rain a také se podstatnou měrou zasloužila o společný projekt koncertu pro New York City a o sbírku peněz pro oběti teroristického útoku z 11. září.Svatba Paula a Heather se má uskutečnit příští rok. Její datum je již prý určeno, ovšem dvojice zatím drží veškeré detaily svatební ceremonie pod pokličkou.