McCartney opět volá po legalizaci marihuany

V roce 1980 byl dokonce v Japonsku kvůli marihuaně zatčen a vyšetřován. Od té doby se ovšem dlouhých dvacet let v této věci víceméně neangažoval.



"Teď je ale podle mého názoru opět ten správný čas, aby se o legalizaci marihuany začalo intenzivně jednat. Je to doba, kdy je do vězení zbytečně zavírána spousta mladých lidí, kteří tak ztratí šanci realizovat se v životě podle svých vlastních snů. Břímě času stráveného za mřížemi se s nimi potáhne celý život a bude velmi těžké vrátit je potom do normálního života," nechal se slyšet Paul. Hned také zdůraznil, že samozřejmě mluví jen o těch, kteří marihuanu kouří, rozhodně ne o těch, kteří s ní obchodují ve velkém.



"Kouření je pro mladé mnohem méně nebezpečné, než je vsadit do vězení, kde poznají opravdové kriminální živly a odkud je pak již jen krůček ke skutečnému páchání kriminality. To už pak nebude jen mladická nerozvážnost, ale velký problém pro společnost," tvrdí McCartney.