McCartney je nejbohatším hudebníkem

Bývalý člen skupiny Beatles Paul McCartney sice kdysi prohlásil, že "o peníze se moc nezajímá", to však ještě neznamená, že by si je neuměl vydělat. V tabulce nejbohatších britských hudebníků je jasně v čele se 713 miliony liber, což je v přepočtu zhruba miliarda dolarů. Jen za uplynulý rok mu na kontě přibylo dalších 163 milionů liber. Zasloužilo se o to v nemalé míře album hitů Beatles s názvem 1, které se dostalo do čela nejprodávanějších cédéček v mnoha zemích světa.

Uvnitř článku najdete tabulku s přehledem deseti nejbohatších britských hudebníků.