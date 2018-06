McCartney chystá překvapení britské královně

Zazní v ní slova, která může údajně ocenit pouze člověk s vyvinutým citem pro humor, a to asi v tomto znění: "Její Veličenstvo je velmi sympatický drobeček, ale může nám toho drobet vyprávět".



Mimochodem, šedesátiletý Paul McCartney má v současné době také prozaičtější starosti. Musí překousnout, že jeho dětem se příliš nezamlouvá plánovaný sňatek s třiatřicetiletou bývalou modelkou Heather Millsovou, který se uskuteční 6. června v New Yorku.



Exbeatle se také zajímá o koupi zámku Amhuinnsuidhe na skotském ostrově Harris. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby ovšem Paul o získání zámku nesoupeřil s takovými veličinami, jako jsou Madonna, Sting nebo Muhammad Ali.

Paul McCartney a jeho přítelkyně Heather Millsová na benátském filmovém festivalu. Paul McCartney a Heather Millsová na benátském filmovém festivalu. Paul McCartney a Heather Millsová na benátském filmovém festivalu. Paul McCartney s Heather Millsovou. Paul McCartney