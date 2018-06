MAZEC: VV vyrazili Katku a Tonyho

Pořádnej mazec

Fičák a mazec dohromady. Tak se dá nazvat čtvrteční tajná zkouška VyVolených.

Tereza Pergnerová přinesla špatnou zprávou. Ve vile je moc lidí a vše nefunguje, jak má. Proběhlo "mezinárodní" Zúčtování, po kterém měl jeden český a jeden slovenský VV opustit okamžitě vilu. Slováci volili z Čechů a naopak. Na volbu měli pouhou minutu a šlo jim to opravdu těžko.

A pak se čas zastavil...

Volat zdarma jsme nemohli, ale zato jsme se podívali o den zpátky do minulosti a připomněli si v první části středeční rekapitulaci. Po reklamě už přišel čtvrtek. Šílený hodinář se opravdu vyřádil. Na Zúčtování z očí do očí tedy došlo. Češi se celkem shodli a díky Michalovi a Monice se chystal k balení kufrů Tony. Slovenských VV je více a volili komplikovaněji. Po dvou hlasech dostali Katka (od Lindy a Luise), Jindra (od Lenky a Rockyho) a Vladko (od Riša a Jany). Proto musel rozhodovat Tony a zvolil Katku.

Vše dotaženo do konce a Katka a Tony by si začali balit kufry. Ale přišlo překvápko. NIKDO NEVYPADÁVÁ! Tereza Pergnerová všem prozradila, že šlo o velkou zkouška, která měla pořádně pročistit vztahy a vzduch ve vile. To byla zase voda na Vladkův mlýn. Až na něj to všichni hned rozdýchali.

Zlobíte, cigarety nebudou!!!

Vše začalo nevinně. VyVolení plnili úkol, při kterém museli nosit gumové masky. Michal a Linda si ji ale sundali a za trest se měli svléct do spodního prádla. Michal měl protestnáladu: "Nechce dramaturg doktora?" Nesplnili, a tak přišel nový trest. ODEVZDAT VŠECHNY CIGARETY!!! Jenže VV kouřilové si nějaké cigarety ulili stranou. Nedá se svítit DVA DNY BEZ CIGARET!!! A Michal zase protestoval, že to je zneužívání a ne trest.

Jindra už dokončil iglú a nasoukal se do něj. Nechápu jak, ale do té nory, kde navíc hořel oheň, se dokázala narvat i Monika: "Budem tu spát?" Jindra to zamítl: "Aeae! Mám strach, že to spadne." Začali se tam podivně kroutit a z ledového zámku začal stoupat kouř. To už ale bylo iglú na plazmě v obýváku a Rocky křičí: "Ty vole, oni tam kouří!" Komu není rady, tomu není pomoci. ZA TREST VŠICHNI TÝDEN BEZ CIGARET!!! To zvedlo Michala ze židle: "No to ani náhodou. Nekuřáka ze mě dělat nebudou." Prohledal iglú a zapřel dalším nalezenou krabičku cigaret. Jednu si zapálil a už seděl ve zpovědnici. Zkusil to i Luis a skončil se spoutanýma rukama až do konce zákazu kouření (ano, týden).

Kačenku moc trápí špeky

Štábu se VV nakonec zželelo a dovolil jim trest odpracovat. Na plazmu jim pustili dovádění Jany, Lenky a Lindy ve sprše. Za podpory VV kluků se měly VV dívky stejně odvázat a předvést v koupelně další rodeo. Pak by byl trest zrušen.

Ale ouha! Katku to úplně rozhodilo. Všetečný Luis se snažil nalézt jádro pudla: "Máš svoje dny?" Problém byl jinde. Na zahradě se rozplakala a v prádelně se svěřila Vladkovi, že má mindrák ze svých špeků a nemůže se ukazovat ve sprše. Přiběhla za nimi Linda a Katku hned objímala, že se na ní přece nikdo nemůže zlobit.

Cigarety jsou silný motiv, a tak se rolí Moniky a Katky ujali Jindra s Michalem. Prý jsou dívky indisponované. Jejich svíjení ve sprše byl opravdu mazec.

Katka si pak ještě zoufala v ložnici: "Já si nikoho nenajdu. Všichni mi řeknou, že jsem hodná." Ptala se Tonyho, jestli by se mu líbila. Prý je hezká žena, ale hodně jemná - taková dětská. Tak to ještě vylepšila: "Takže já se asi uplatním jen u pedofilů. Všichni mi řeknou, že jsem dítě."