Mayerová z Rande se vrhla na politiku

O víkendu toho výjimečně využila a oddala scenáristku Rande Markétu Dočekalovou, se kterou spolupracovala na obou pořadech dohromady sedm let.

"Udělala jsem to jen kvůli Markétě, která už v Dolních Břežanech také bydlí, někde si zjistila, že ji oddat můžu, a tak ji napadlo, proč by moderátorka Rande nemohla oddat scenáristku Rande za účasti celého týmu Rande," řekla Mayerová.

Markéta Mayerová se do voleb v roce 2002 zapojila za Sdružení nezávislých, jež získalo ve volbách do zastupitelstva dvanáct křesel z patnácti. "Šli jsme do voleb s určitým programem, co bychom v obci mohli změnit. Je to spousta času, spousta práce, ale něco už se daří. Rekonstruujeme školu, konečně zde bude lékárna, plánujeme prodejnu potravin, domov důchodců," vypočítává některé snahy nového zastupitelstva Mayerová.

Ale o funkci oddávajícího říká: "Bylo to poprvé a naposledy. Měla jsem hroznou trému. Asi právě proto, že šlo o člověka, kterého dobře znám. Uklidnilo mě až rozsvícené červené světlo na televizní kameře, která byla celému svatebnímu aktu přítomna. Když je totiž něco naživo a nelze to vzít zpátky, jsem uvnitř klidná. To je to, co umím, co je mi blízké. Asi nic neumím líp, možná jen kachnu na medu," přiznává s úsměvem.

Kromě jiného se Mayerová zabývá moderováním různých akcí po celé republice, maluje obrázky, pustila se do keramiky, má rozepsanou knížku o dceři Agátě a spolupracuje s novým společenským časopisem, do kterého společně s manželem pravidelně připravuje několikastránkovou seznamovací sekci.