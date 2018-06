Mayerová a Boura spolu nežijí už tři měsíce. Oba mají zřejmě novou lásku

Zatím ještě manželé drželi rodinné problémy dlouho pod pokličkou. Odděleně totiž žijí už tři měsíce a naprosto odmítají spekulace, že je to marketingový tah, který má zviditelnit jejich projekt.

Mayerová se k tématu rozvodu příliš vyjadřovat nechce. "Vzhledem k tomu, že už žijeme odděleně tři měsíce, nechápu, jak je možné, že se to provalilo až teď. Je to ale naše soukromá věc a nechci se k tomu vyjadřovat."



Markéta Mayerová a Slávek Boura

Křištálová lupa

Boura je v tomto směru sdílnější. Na rozdíl od své manželky, která ve společnosti vystupuje na pohled pohodově a sebevědomě, se cítí být ukřivděný. Křivda se může týkat i jejich společného rozhodnutí, že všechen majetek byl přepsán na osmiletou dceru Agátu, se kterou bude žít Mayerová coby matka ve společné domácnosti. Boura v tuto chvíli bydlí v pronajatém bytě v Praze. - čtěte Markéta Mayerová a Slávek Boura se rozvádějí

"Je to tak v pořádku, nechci o Agátu přijít, proto jsme se tak domluvili. Jsem s ní ale denně v kontaktu a kdykoli ji mohu vidět. Řekli jsme jí to realisticky nějak v tom smyslu, že když se holčičky někdy pohádají a nechtějí se vidět, tak se to samé může stát i rodičům," říká Boura.



A důvod rozchodu? Ten ani jeden z nich neuvádí. Spekuluje se ovšem o tom, že za všechno může nový přítel Markéty Mayerové. Na Peprnet party, uspořádané ve spolupráci s nadací Bolíto, ovšem několik lidí z okruhu blízkých známých partnerů ukazovalo na slečnu, která měla údajně patřit k Slávku Bourovi. Jsou-li za rozpadem dalšího manželství nové lásky, ukáže čas. Partneři to ovšem v oficiálním prohlášení popřeli.