Maxova záhadná choroba je pryč

Během nemoci zhubnul víc než deset kilogramů, a i když už začal chodit do posilovny, svalovou hmotu se mu zpátky nabrat ještě nepodařilo. „Teď se věnuji hlavně své příští desce, takže na tělocvičnu moc času nezbývá. Musím dohnat ten zmeškaný čas, protože v nemocnici jsem neměl náladu vůbec na nic, ani na skládání písniček.“

V současné době se vyskytuje zejména v nahrávacím studiu nebo v pražském Divadle Broadway, kde hraje vévodu z Buckinghamu v muzikálu Tři mušketýři. Je to jeho první muzikálová postava, i když nabídky měl už předtím. „Ta role není tak velká, abych se jí bál, a pak je tam parta lidí, kteří jsou mi sympatičtí, a to mě vytrhlo z počáteční nejistoty,“ vysvětluje. Další nabídky prý bude zvažovat „kus od kusu“. Prioritou pro něj zůstává sólová kariéra.

Současně Maxa čeká na rozsudek, který by ho zbavil obvinění z pokusu o ublížení na zdraví. „Už jsme měli dvě stání, která z mého pohledu napravují to, co policie zanedbala. Kdyby vyslechla všechny svědky, kteří se jí přihlásili, tak k soudu vůbec nemuselo dojít. Nicméně policisté to uchopili tak, jak to uchopili. Pro ně bylo směrodatné, že si můžou smlsnout na Maxovi, a pravdu nehledali,“ vrací se k události z února loňského roku, kdy se zastal ženy, kterou surově bil její přítel.

„Jestliže je v této zemi člověk, který zbije na veřejnosti ženu, okamžitě postaven do role poškozeného, pak žijeme v Absurdistánu,“ dodává ke svému případu Martin Maxa.